Dode en gewonde door omvallen verkeersportaal A9

10 december 2016 Door Garum Saipan

Dode en gewonden A9 (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - Op de A9 is een verkeersportaal op de snelweg terecht gekomen. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van de slachtoffers is om het leven gekomen, meldt de politie vanmiddag.



Tenminste één van de gewonden zat bekneld en moest worden bevrijd uit het autowrak. De constructie is volgens Rijkswaterstaat uit een kraan gevallen. Volgens de politie zijn zeker twee auto's geraakt door het vallende object.



Hulpdiensten hebben de weg afgezet. Het gevaarte kwam naar beneden ter hoogte van afslag Weesp. Op dat stuk wordt gewerkt aan de weg. De verwachting is dat de weg nog tot zeker 22.00 uur dicht blijft.



Er staat inmiddels een flinke stilstaande file. De politie roept automobilisten op in de auto te blijven zitten. De rijbaan wordt vrijgemaakt en op aanwijzing van de politie kunnen auto's omkeren.