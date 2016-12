Indonesische krétek gaat uit de NL-handel

WEESP - Wie naar mijn geboorteland Indonesië denkt, dacht vroeger ook vooral aan Indonesische Krétek. Ook in Nederland zijn die sigaretten in de Sigarenboeren te koop. Het was vroeger een trend om te gaan roken.

Toen ik in Nederland dat ging roken, dacht de een dat het meer drugs was en de andere meer aan wierrook. In de Indonesische Krétek zit in het algemeen kruidnagel in. Vandaar dat je het zo sterk rook. In armoedige kampongs gaan kinderen al vanaf 3 jaar al zitten roken, terwijl je in Europa minstens 18 jaar moet zijn. Het roken is sowieso slecht, mede door dat er in Indonesische krétek ook meer teer en nicotine in zitten dan bijvoorbeeld in een pakje Marlboro of Camel.Dat is echt doodzonde van je geld en van je leven. Dat beseffen ook sommige mensen in Indonesië ook wel dat het juist slecht voor ze is.Maar vroeger toen je op Soekarno-Hatta Int. Airport ging landen, rook je op het hele vliegveld toen. Dat is nu allang niet meer zo. Ook op de sigarettenpakjes worden in Indonesië voor gewaarschuwd dat het kankerverwekkend is en dat het slecht is voor de impotentie.Ik vind het vooral jammer dat kinderen in armoedige kampongs kennelijk nog veel slechter leven dan Europese kinderen op het gebied van roken betreft. Ook in Nederland beseffen we ons heel goed dat het ten kosten kan gaan voor je gezondheid. Roken is allang niet meer zo in. Ik denk ook qua import dat voor consumenten minder aantrekkelijk zou kunnen zijn om vooral ook Indonesische krétek te kopen. Op de website van bijvoorbeeldkomt het op zijn website te staan dat deze sigaretten uit de handel wordt genomen. Zou mij niet verbazen als deze sigaretten helemaal niet meer in Nederland te verkrijgen zijn. De bekendste merken zijn Djarum en Gudang Garam (Gudang Garam betekent letterlijk voor Zoutkeet).

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 09 december 2016