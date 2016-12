Nog voor het einde van het jaar kunt u ook vrijwilligerswerk hebben!

REGIO | 08 december 2016 Door | 08 december 2016Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

NAARDEN - Vluchtelingenwerk Hilversum, Bussum en Wijdemeren zoekt een budget-coach voor 2-4 uur per week. Vluchtelingen worden één op één geholpen bij het op orde brengen van hun administratie, omgaan met geld en plannen.



Ziekenhuis Tergooi zoekt een Vrijwilliger Kinderopvang voor 8 uur per week. U vangt bij een bezoek of polibezoek patiënten en kind(eren) op. U wilt ook samen met de leiding zaken verbeteren en organiseren.



Kasteel Groeneveld in Baarn zoekt vrijwilligers voor het begeleiden en de ontwikkeling van educatieve programma’s binnen en buiten het gebouw.



Stichting Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek afd. Bussum zoekt een maatje voor een 45-jarige man om samen met hem zijn sociale netwerk uit te breiden, te bewegen en kijken wat bij hem past.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl.. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail: vcbussum@versawelzijn.nl