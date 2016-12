Politiek van tegenwoordig.......

WEESP - Sinds ik vooral steeds de eigen risico moet gaan betalen vertrouw ik eerlijk gezegd de Nederlandse politiek niet zo. Stom gezegd: het geld wat ik zelf een beetje mee heb verdiend moet ik steeds opzij leggen voor die stomme eigen risico.

Ik leef grotendeels van een Wajong en ik verdiende met gemiddeld € 100 per maand bij. Voor mij is echt geen vetpot. Ik vind dat de zorgbranche meer geldwolven zijn en je hebt niet altijd de goede kwaliteit van de zorg. Het is belachelijk dat mensen zoals ik nog vooral eigen risico moet gaan betalen. Ik kan merken dat ondanks de vogelgriep in Nederland dat er steeds een Surinaamse duif in Nederland rond vliegt. Dan vraag je af wat het met de Surinaamse duif mee te maken? Nou, die roept steeds maar: "doekoe, doekoe!" Een verloren stem is voor een Wajonger als hij/zij op D66 gaat stemmen. Ik kan niet eens vinden op hun standpunten, maar bijvoorbeeld Groen Links weer wel. Misschien dat er nog andere Politieke partijen zijn waarop je in maart kan gaan stemmen, als Wajonger?Maar tja als ik misschien niet zou gaan stemmen kan het gebeuren dat mijn blanco stem toch misschien bijvoorbeeld naar D66 gaat. Toch hoop ik dat vooral de eigen risico zsm wordt afgeschaft, want aangezien ik vanaf mei 2017 geen extra inkomen meer heb, vrees ik dat ik misschien in de grote schulden kan komen te zitten. Een collectief zorgverzekering bij Menzis via de gemeente Weesp heb ik daar helaas niets aan, omdat ik een koophuis heb en bovendien zit haptotherapie niet in. Daarom blijf ik bij mijn huidige ziekenfonds. Het lijkt erop dat ik financieel gezien wordt bestraft.Ik kan merken dat het niet altijd leuk is om in een ziekenhuis te gaan liggen, maar dat is voor mij niet van toepassing. Althans niet te hopen dat het zo is!Politici zeggen steeds dat we een goede zorgstelsel hebben, dat is vergeleken met dat van vroeger in praktijk allang niet altijd even zo! Maar dat is voor iedereen verschillend. Dat moet je vooral ook persoonlijk ervaren!