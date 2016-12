Rijden in Italiaanse Supercar binnen handbereik

In 2014 wilde dhr. Keizer een Lamborghini huren voor een evenement, maar kwam erachter dat dit nog niet zo makkelijk was. Dit was voor hem de stap om deze dienst aan te gaan bieden en sindsdien maakt Super Experience het mogelijk een persoonlijke supercardroom uit te laten komen. Via deze dienst kan men in een onvervalste, prachtige Italiaanse Supercar rijden. Zowel voor een korte rit mèt instructeur, als voor een halve of hele dag zònder instructeur. Er is keuze uit onder andere een Ferrari F430 F1 Spider, een Lamborghini Coupe SE en een Lamborghini Gallargo Spyder. Je kunt deze zelfs ook als trouwauto boeken.

Fenomenale krachten

Wanneer je achter het stuur van deze auto’s plaats neemt en het gaspedaal indrukt, ervaar je de brute kracht van deze machines. Het verbluffende motorgeluid is fenomenaal. Evenals het modern, agressieve uiterlijk van de Italiaanse vechtstier. De Lamborghini Gallardo kan binnen 4 seconden van 0 tot 100 km/u optrekken. Of stap in de prachtige Ferrari F430 F1 Spider in de kleur Rosso Corsa, die met zijn elegante lijnen menig hoofd jouw kant op zal laten draaien.

Locaties

Super Experience heeft zes locaties verspreid over Nederland. Te weten in Breukelen, Eindhoven, Nijmegen, Roosendaal, Zoetermeer en Zwolle. Wanneer men een Lamborghini of Ferrari huurt voor een huwelijk, wordt deze op locatie bezorgd.

Betaalbaar

Ervaar een ultieme experience voor een betaalbare prijs. Twintig minuten kost €99, veertig minuten kost €149 en zestig minuten kost €199. Een Lamborghini of Ferrari huren als trouwauto kan vanaf €399.

Super Experience is zeer geschikt als bedrijfsuitje, trouwauto of als een onvergetelijke ervaring cadeau te geven.





Voor meer informatie zie ook: www.superexperience.com