Storing online ABN AMRO

06 december 2016

Storing ABN AMRO (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - Ik wou gaan inloggen op de website van ABN AMRO, maar helaas door een storing op hun website is de bank even offline. Even leek het erop of de storing was verholpen, maar het probleem is nog niet opgelost. Ook Mobiel internetbankieren is niet mogelijk. Tot wanneer de storing duurt, is nog niet bekend. Update 20:05 Storing is gelukkig al verholpen. U kunt weer internetbankieren zowel op PC als mobiel.