Traject Vrij WP - HVSP en prijswijzigingen 2017

REGIO | 06 december 2016 Door | 06 december 2016Door Garum Saipan , Dichtbijmeeschrijver

NS Prijswijzigingen 2017 (Foto: Garum Saipan) 1 / 1

WEESP - Ik reis elke dag van Weesp naar Hilversum Sportpark. Ik was eerst bang dat mijn Traject Vrij voor de 2e klasse zou gaan stijgen. Blijkbaar is het niet het geval. Alhoewel het niet goedkoop is blijf ik per maand € 90,00 betalen. Ook was eerst de juiste prijs van een Weekend vrij niet bekend. Maar als je nog een weekend vrij wilt kopen kun je nog tot en met 31 december 2016 voor de actieprijs 1e klasse gaan reizen. Of een Dal Vrij abonnement ook tot en met 31 december 2016 kun je nog voor die actieprijs 1e klasse gaan reizen. Meer informatie over prijswijzigingen 2017 surf dan op: