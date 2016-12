Nationale Tuinvogeltelling

REGIO | 05 december 2016 Door | 05 december 2016Door Petarukan , Dichtbijmeeschrijver

Tuinvogeltelling eind januari 2017 (Foto: Petarukan) 1 / 1

WEESP - Op 28 en 29 januari 2017 is er de nationale tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen. Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uurtje de vogels in uw tuin of op uw balkon. Noteer de soorten en aantallen die u ziet. Geef de telling door op www.tuinvogeltelling.nl vindt u ook meer info over het tellen, zoals het voorkomen van dubbeltellingen