Dienstregeling NS vanaf 11 december 2016 Weesp

WEESP - Vanaf 11 december 2016 gaat de nieuwe NS dienstregeling drastisch veranderen. Ook vanaf station Weesp hebben de treinen een andere frequentie.

Zo vertelde iemand dat een bewoner naar Nieuwegein moest met bus en trein. Maar dan moet je wel weten of ze wel op elkaar aansluiten of dat je langer moet wachten. Ik werk zelf NIET bij de NS, ik ben meer privé persoon. Maar ik heb wel een frequentie patroon in Excel gemaakt voor de nieuwe dienstregeling alleen vanaf station Weesp. Reizigers die de frequentie patroon willen hebben kunnen een mailtje sturen naar: trainfanatic@ziggo.nl, vermeldt duidelijk je naam en vermeldt bij het onderwerp: freq pat station WP.Reizigers die een spoorboekje willen bestellen kan dat online via de website op www.treinreiziger.nl Uiteraard kun je altijd de NS app en de NS website raadplegen.