De SpaarPuntenBank (de Bank zonder Rente en zonder Centen)

HILVERSUM - Help ons met sparen !!

De SpaarPuntenBank is

een kleine organisatie die spaarpunten en zegels inzamelt. Wij ”clusteren” de

ingezamelde punten en zegels tot volle

spaarkaarten en wisselen deze in bij de betreffende fabrikant of winkel voor

gratis producten, zoals koffie, thee, een boodschappenpakket of speelgoed. Deze

gratis producten worden gedoneerd aan mensen die het op de één of andere manier

erg moeilijk hebben om rond te komen, denk aan minima met kinderen of ouderen.



Heeft u nog een “keukenlade” vol met

spaarpunten /zegels van bijv. D.E.(Douwe Egberts, Pickwick), AH (Perla), Bakkerij ’t Stoepje, enz. , dan kunt U deze

aan ons doneren. Met alle kleine beetjes zijn wij zeer geholpen. Het inlever-adres

in uw regio is:



de SpaarPuntenBank, p/a Brasem 28, 2411 DN

Bodegraven.