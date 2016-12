ZZP'er in de zorg? Hoe bereik je je doel of vindt je opdrachtgevers

REGIO | 03 december 2016 Door | 03 december 2016Door King Arthur Groep , Dichtbijmeeschrijver

HILVERSUM - Bijeenkomsten op 9 en 16 december 2016 in de regio. Je hebt de zorg gekozen omdat je hart voor mensen hebt en graag met ze werkt. Daar ben je voor opgeleid en bekwaam je je steeds in. Of je overweegt juist deze stap te zetten. Maar met alle veranderingen in de markt ben je niet alleen zorgverlener, maar ook ondernemer.