Dagbesteding Papagenohuis ipv werk

LAREN - Begin 2015 werkte ik voor het laatst op Vivium locatie Oversingel in Weesp. Vanwege de reorganisatie en bezuinigingen moest ik daar weg. Ik had best wel last van een rouw emotie. Maar daarvoor heb ik ondanks dat ook taalcursussen gedaan. Ik spreek al Indonesisch, Engels en een beetje Arabisch.

Sinds ik geen betaalde baan meer heb, doe ik nu dagbesteding bij Papagenohuis in Laren. Dit is een tekening om trots op te zijn voor iemand zoals mij met autisme. Want ik ga 1 of 2x per week daar naar toe. Meestal pak ik mijn kleurpotloden en dan ga ik zitten tekenen. Enerzijds: het zou een keer fijn zijn als er een tentoonstelling komt voor creatief.Maar ik weet anderzijds ook niet of iedereen daar blij mee is. Ik heb geluk dat ik ondanks mijn Wajong niet onder de verplichte Participatiewet in ben gegaan. Want om eerlijk te zijn als je dagbesteding doet zit er ook geen werkdruk op je, dat is ook anders dan dat je echt naar een betaalde baan zou nemen.Ik kan tegelijkertijd ook gauw merken dat in de maatschappij nog veel harder is gaan worden als je werkt. En dat maakt het voor mij tegenwoordig ook minder leuk. Maar geld hoeft ook niet altijd een rol te gaan spelen, als dit mij maar gelukkiger maakt..........

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 02 december 2016