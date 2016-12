Stap nog dit jaar in een leuke vrijwilligersjob!

REGIO | 02 december 2016 Door | 02 december 2016Door Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren , Dichtbijmeeschrijver

Hart voor vrijwilligerswerk (Foto: Versa Welzijn) 1 / 1

BUSSUM - Stop Poverty zoekt een communicatief ijzersterke vrijwilligerscoördinator met HBO werk- en denkniveau. Je zet je graag in voor Stop Poverty en je gaat een pittige uitdaging niet uit de weg.



Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren zoekt een PR medewerker voor de donderdagochtend. De taak bestaat uit het verbeteren en verzenden van de persberichten en meedenken over verschillende PR mogelijkheden.



Wijkontmoetingscentrum Bellefleur zoekt een lid voor haar activiteitencommissie (2 uur per week) die goed met de computer om kan gaan. De taak bestaat o.a. uit het maken van flyers in Word.



Wijkontmoetingscentrum De Palmpit zoekt een docent voor het geven van een IPad cursus voor ouderen. Wij vragen kennis van een IPad en veel geduld.



Andere leuke vacatures vindt u op www.versavc.nl. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur bent u van harte welkom voor persoonlijk advies en bemiddeling naar vrijwilligerswerk op de Ceintuurbaan 47, 1402 HB Bussum. Ook op donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in de Bibliotheek Wilhelminaplein te Bussum. Eventueel is het mogelijk persoonlijk een afspraak te maken via telefoon: 035-6938525 of e-mail:

vacaturebankgooisemeren@versawelzijn.nl