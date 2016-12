Bruynzeel Home Center organiseert Inspiratie Weken

HILVERSUM - Iedereen heeft het op zijn tijd nodig. Voor zichzelf én voor zijn woning: nieuwe inspiratie. Daarom organiseert het Bruynzeel Home Center van 27 december tot en met 7 januari de Inspiratie Weken voor de consument die meer sfeer en comfort in zijn huis wil.

Zo deelt Bruynzeel de nieuwste trends en de laatste productideeën met de consument die zijn woning meer sfeer en comfort wil geven. Ook maakt men kans op aantrekkelijke prijzen en wordt er een drankje en een hapje geserveerd. Reserveren voor één van de gratis Inspiratiesessies kan via www.bruynzeelhomeproducts.nl/inspiratiesessies. Tijdens de Inspiratie-Weken (van 27/12 t/m 7/1) én tijdens de reguliere

openingstijden, kan men ook gewoon binnenlopen bij het Bruynzeel Home Center. www.bruynzeelhomeproducts.nl/inspiratiesessies

Bruynzeel nodigt de consument uit om tijdens de Inspiratie Weken naar het Bruynzeel Home Center in Nieuwegein te komen. Daar krijgt de bezoeker nieuwe energie en inspiratie voor zijn woning. Tijdens de Inspiratie Weken is er veel te zien, te horen en te beleven in het Bruynzeel Home Center. De consument kan gratis korte Inspiratiesessies bijwonen gegeven door trendsetters en stylisten, waardoor men meer inzicht in en kennis van kleur, interieur, trends, vloeren, deuren en sanitair krijgt.

