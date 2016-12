Teken voor jezelf

HILVERSUM - Dat tekenen mindful is, is wel bewezen. Dagelijks komen er mensen bij Studio Tekentaal in Hilversum dit ervaren. Hoe werkt dit nou precies?

Dat gaat eigenlijk vanzelf. Het vel papier waar op je werkt is even jouw wereld. Daar gebeurt het. Daar mag en kan alles. Dat geeft vrijheid.Dat kan soms eng zijn in het begin. Dat witte vel dat voor je ligt. Help, wat moet ik daar mee? Maar eenmaal bezig met (kleur)potloden, verf, krijt of ander materiaal is dat gevoel vrij snel weg.Cursisten ervaren dit doordat de tijd zo snel gaat, ze even alles vergeten en alleen maar bezig zijn met creëren, blij naar huis gaan en tijd voor zichzelf hebben gekozen. Daar laad je van op. En het bewijs van dat moment voor jezelf neem je tastbaar mee naar huis.Lukt dit altijd? Dat mensen ontspannen naar huis gaan?Over het algemeen wel. Soms is het een proces dat je moet leren. Leren los laten. Je verwachtingen laten varen. Dat kan lastig zijn, maar het mooie is dat tekenen je hier bij helpt. Door het aan te gaan, gaat het lukken.Tekenen kan alleen frustrerend zijn als je wilt voldoen aan het plaatje dat je in je hoofd hebt. Negen van de tien keer krijg je dat niet voor elkaar. Veel mensen hebben dan ook het idee dat ze niet kunnen tekenen. Om de een of andere reden is dat hen vroeger ingeprent. Een slecht cijfer op school omdat het niet leek? Iemand die zei dat het talent ontbrak? Dat is zo zonde! Er zijn zo veel mensen die willen tekenen en niet meer durven. Terwijl iedereen het kan! Met de juiste opdrachten en materialen staan cursisten versteld van zichzelf. Dat is fantastisch om te zien.