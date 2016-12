Vier miljoen euro voor aanpak geluidsoverlast spoor

Dat snerpende geluid kan worden aangepakt met

spoorstaaf-conditionerings-systemen (SSCS-sen). Dit zijn installaties

naast de spoorbaan die een biologisch afbreekbare vloeistof op de rails

spuiten. Met dat goedje op de baan ontstaat er minder wrijving tussen

wielen en rails. Op die manier snerpen de treinen minder vaak en minder

hard.

Geluidsoverlast

Er zijn op het Nederlandse spoor al tweeduizend

spoorstaaf-conditionerings-systemen in gebruik. Staatssecretaris Dijksma

wil dat er een structurele oplossing komt voor booggeluid. ProRail gaat

hier onderzoek naar doen.

In de brief

schrijft de staatssecretaris verder dat geluidsoverlast wordt aangepakt

in verband met de aanleg van het derde spoor in Duitsland en dat de

hinder in de Hofstraat te Eindhoven sneller wordt aangepakt, onder

andere door raildempers op de spoorstaven te monteren. Raildempers

dempen het geluid van voorbijkomende treinen met ongeveer 3 decibel.