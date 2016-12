Reactie op: Geschreeuw / Geroep

Geschreeuw

WEESP - Ik las van Dichtbij schrijver: Petarukan dat hij geschreeuw of geroep hoorde. Het lijkt als of hij of zij een beetje in de war is. Maar nog is geen enkel reden om te gaan schreeuwen. Ik ga er vanuit dat diegene die het zo lef heeft om te gaan schreeuwen juist enorm gek is verklaard.