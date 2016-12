Kaartverkoop Weihnachtsoratorium Sint Jnasbasiliek in volle gang

REGIO | 01 december 2016 Door | 01 december 2016Door leojanssen , Dichtbijmeeschrijver

Dirigent Ton Koopman en organisatrice en bestuurslid Mariëtte Nieuwboer (Foto: Leo Janssen) 1 / 1

LAREN - 1 dec.-De kaartverkoop voor de uitvoering op woensdagavond 14 december van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach in de Sint Jansbasiliek van Laren. is in volle gang.