Geschreeuw / Geroep

WEESP - Ik was woensdagavond lekker gezellig aan telefoneren met mijn ouders en toen hoorde ik geschreeuw buiten. Waar ze het over hebben kon ik niet zo goed volgen. Ik heb zo'n zwaar vermoeden dat het niet vriendelijk klonk. Ik heb een gehoor beschadiging opgelopen sinds ik vroeger in Amsterdam Balinese gamelan heb gespeeld.

Het klonk toen echt schel en fel ook mede doordat we in een kleine ruimte steeds gingen repeteren. Dat was toen in de Gaudeamus. Ik hoor sinds ik verhuisd ben steeds vaker geschreeuw. Maar zodra iemand naar mij gaat schreeuwen hoor ik meestal een piep in mijn oor. Dus ik kan degene die naar mij gaat schreeuwen ook niet verstaan helaas. Ik was mij lam geschrokken!Maar dat iemand steeds gaat zitten roepen en schreeuwen vind ik ook onacceptabel! We hebben paar keren toen bij de buren gevraagd of zij iets van weten, maar zij zeggen van "Nee, daar weten wij niets vanaf of wij kunnen het niet zijn geweest."Afgelopen zomer 2016 had ik voor het eerst wel een jongeman in een rode t-shirt gezien, maar volgens mijn ouders woont hij niet op het hofje waar ik woon. Wat ik wel weet is dat die jongen in het rode shirt een raar gebaar ging maken. Hij stond, terwijl ik zat te eten voor mijn ramen te dansen. Ik dacht eerst het zal wel weer welke mafketel doet nou zo iets raars??!!Maar wat heb ik nou gedaan??! Ik snap het nog steeds niet. We hebben ook aantal keren met de politie gesproken, maar die weten het ook niet.Ook heb ik met mijn ouders besproken, maar niemand weet het juiste antwoord. Het blijft een mysterie.........Sinds ik in Weesp verhuisd ben, lijkt het erop dat het incident steeds vaker voorkomt.

