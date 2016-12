Nederlands Lands des heer spoor bijster in Indonesië

HILVERSUM - Laatst bezocht ik Indonesië. Iedereen gaat naar Bali, tenminste de meeste toeristen. Maar ze missen een stukje Nederland wat voor een Nederlands toerist verder daar niet zou komen. Ik bezocht Ambarawa.

Ambarawa heeft eigenlijk een hele nare geschiedenis. In de WO II toen het Nederlands-Indië heette werden veel mensen daar ondergebracht in Jappenkampen en werden daar op gruwelijke wijze vermoord. Toch ondanks dat ging ik vanuit Yogyakarta met een geregeld transfer naar Ambarawa. Daar heb je museum Kereta api. Tussen Yogyakarta en Ambarawa zie je nog heel goed dat het oude spoor heeft gelegen. Er zijn her en der nog restanten te zien. Na een paar uur rijden komen wij aan in Ambarawa, Museum Kereta Api. Dit station stamt nog uit de tijd van Willem I. Je hebt daar allerlei stoomlocomotieven uit Europa. Dus uit Frankrijk, Duitsland, België waaronder ook Nederland. Gek genoeg komen daar helemaal geen Nederlandse toeristen, alleen binnenlandse toerisme. Er kwam een stoomloc aan. Helaas mochten wij niet mee, omdat het gereserveerd is voor genodigden. We hebben rond gekeken en het is daar echt WAUW!Als ik de volgende keer misschien meer tijd en geld heb wil ik naar Semarang. Daar heb je ook een Nederlandse wijk te bezichtigen de wijk heet Kota Lama, of te wel de oude binnenstad. De meeste Indonesiërs vinden Semarang een saaie slaapstad. Maar vergis je niet er zal vast ook meer te beleven zijn. Op Google Maps heb ik in elk geval mooie foto's kunnen vinden van Kota Lama.