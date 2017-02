HILVERSUM - Calexit. Een vertrek van Californië uit de VS. Dat is volgens Joachim Fels momenteel het modewoord in The Golden State. De Duitser is economisch adviseur van vermogensbeheerder Pimco in Newport Beach en ziet de afkeer van de kersverse Amerikaanse president Trump in de aan Mexico grenzende staat met eigen ogen. ‘Er is een beweging ontstaan die handtekeningen aan het verzamelen is’, vertelt de Duitser. Met 600.000 handtekeningen kan een referendum worden gehouden. Maar dan nog is een VS zonder Californië volgens Fels onmogelijk. 'Alle andere staten moeten akkoord gaan, en de Ameri...