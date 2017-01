GOOISE MEREN - Op zondag 8 januari 2017 organiseert honk- en softbalvereniging HCAW de inmiddels traditionele open dag voor de jeugd. Deze dag is speciaal bedoeld voor de jongste honk- en softballertjes in de dop. Jongens en meisjes in de leeftijd van vijf tot en met tien jaar kunnen uitgebreid kennis maken met honkbal en softbal. Tijdens deze open dag is iedereen, van 10.00 uur tot en met 12.00 uur, van harte welkom in de eigen trainingshal op het terrein van HCAW aan de Zanderijweg te Bussum alwaar een gratis Beeball Clinic gegeven zal worden.